Gisela Valcárcel asegura frente a Susan Ochoa que "no importa si ella se llevó las dos gaviotas"

Susan Ochoa sorprendió en la pista de “El artista del año”, tras caracterizarse como Shakira y bailar a ritmo de “Las caderas no mienten”, para salir de la sentencia que compartía con Jaime “Choca” Mandros.

Después de su performance, la cantante no pudo evitar derramar algunas lágrimas de emoción por el apoyo incondicional de sus fans. “Siento que soy una mujer que tiene la bendición de Dios a través de las personas que me respaldan, me quieren y que me dan la oportunidad. Les agradezco mucho, por su tiempo, su cariño. Sé que muchas personas me quieren y me lo han demostrado a través de las redes sociales. Yo no me preocupo del resto, no vengo a mirar a mi compañero, y eso ha sido desde el principio de mi carrera. Solo me preocupo de mí para que la envidia no me invada. Sé que todos tenemos talento”, señaló.

En declaraciones a la prensa, la ganadora de dos Gaviotas de Plata negó que se haya molestado porque en el versus que tuvo con Daniela Darcourt el jurado no votó por ella. “No tengo por qué molestarme. Si al jurado le pareció que Daniela tenía que ganar, bien. Pero yo me quedo con el público, a ellos me debo. Yo soy una artista de todos”, indicó.

Al ver los titulares de la semana, Gisela Valcárcel se pronunció luego del performance de Susan Ochoa. "Yo quiero decirte algo porque no quiero que se quede flotando, Daniela Darcourt es una gran estrella a la que tuve la oportunidad de conocer, creo que tú, yo y todos debemos aplaudir. No estoy diciendo que tú. Si tuviéramos un país en el cual no quisiéramos ser uno más que el otro, el que tú brilles no hace que otros se opaquen, pero no lo estoy diciendo por ti", dijo la popular 'Señito'.

"No importa quien salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos gaviotas de plata, todos debemos alegrarnos", agregó Valcárcel.