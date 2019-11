La conductora de televisión, Gisela Valcárcel, negó que le haya impedido a Tula Rodríguez participar en la Teletón 2019 a favor de los niños de la Clínica San Juan de Dios.

“No es verdad lo que están diciendo. ¿Han visto la pauta?, ¿Ustedes le creen? No podemos hablar sin ninguna prueba”, dijo Gisela Valcárcel, a quien se le vio molesta.

Ante la insistencia de los periodistas sobre una supuesta pauta en la que figuraba Tula Rodríguez, Gisela Valcárcel señaló: “Si ustedes quieren saber mi verdad, ustedes deben hablarme con la verdad (...) Lamento que la prensa quiera borrar algo tan hermoso como lo realizado por tu familia y la mía, construyendo una vez más la radiografía peruana, que es de unidad”.

gisela sobre tula

“Si ustedes me dicen que hay un diario que dice eso, entonces yo no voy a permitir que ninguna persona manche ningún evento soslayando cosas que no obedecen a la verdad. No puede ser que ustedes como periodistas no vayan a investigar”, acotó.

En ese sentido, Gisela Valcárcel negó tener algún problema con Tula Rodríguez u otro compañero del canal. “Jamás ha habido una discusión y no me permitiría sacar a una persona porque la pauta de Teletón es hecha con anticipación. Tengo suficientes cosas en mi vida, para ver quién va o no va (...) me parece absurdo que se invente algo así. No tengo ningún problema con nadie”.

