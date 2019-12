Durante la última emisión del programa “El dúo perfecto”, Gisela Valcárcel desató la polémica luego de llamar “gusana” a Pamela Franco tras enterarse que la cantante había llegado al set para presentarse junto a “Alma Bella”.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la conductora de televisión se refirió al tema y sostuvo que jamás quiso incomodar a Pamela Franco cuando soltó la frase “la gusana está aquí”, pues solo trató de hacer una broma que no le salió bien.

Pamela Franco: así reaccionó luego de que Gisela Valcárcel la llamara "gusana"

“Sé que dar explicaciones, a veces, resulta absurdo, pero me gusta responder cuando me preguntan directamente. Al aire y estando en vivo, con 32 años de carrera, pasan muchas cosas y cuando dije la ‘gusana está aquí’, me refería a la pareja del gusano (como hembra y macho), nunca con una connotación despectiva”, enfatizó a dicho diario.

Gisela Valcárcel agregó que no tiene por qué juzgar la vida de los demás. “Jamás quise faltarle el respeto a ella ni a nadie, porque cada uno sabe lo que hace con su vida y yo no tengo por qué juzgar. Fue una broma que me quedó mal y me dije ‘estoy hecha’, pero lo asumí porque tengo calle”, sostuvo.

Por su parte, Pamela Franco restó importancia a los comentarios e indirectas que hicieron Gisela Valcárcel y la productora Michelle Alexander sobre ella.

“La verdad es que lo tomo de la mejor manera, a mí no me molesta nada. Por eso es que soy criticada por muchas personas porque yo soy muy fresca y todo eso. La verdad no tengo por qué hacer drama, ni sentirme mal, ni nada. Sé quién soy, sé lo que estoy haciendo, sé cómo estoy llevando las cosas y punto. Soy una mujer grande”, dijo en su momento la integrante de “Alma Bella”.