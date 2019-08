Gisela Valcárcel trata de poner "paños fríos" entre Andrea Luna y Tilsa Lozano

La conductora de "Reinas del Show", Gisela Valcárcel, trató de minimizar la molestia de Andrea Luna tras la decisión de Tilsa Lozano de salvar a Dorita Orbegoso, al asegurar que la actriz tiene mucho talento. Sin embargo, reconoció que es importante respetar la decisión del jurado.

"Todos queremos ganar, pero en este tipo de competencias puede pasar cualquier cosa. Me quedo tranquila de que Andrea es un talentazo, pero también se tiene que respetar a la autoridad, por algo fueron elegidos como jueces", dijo Gisela Valcárcel.

La popular "Señito" reconoció la decisión de Tilsa Lozano como jurado de "Reinas del Show". "Lo que dijo Tilsa tiene mucha razón, se le tiene que respetar al jurado y al público. En mi caso hubiera querido que las cosas fueran distintas, pero no fue así".

Recordemos que Andrea Luna se mostró molesta por al decisión de Tilsa Lozano como jurado. "Me parece muy injusto que me eliminen esta noche porque siento que he dado lo mejor de mí y además saqué mayor puntaje".

Por su parte, Tilsa Lozano se mostró en contra de la queja de la actriz. "Me cae muy bien, pero siento que no valora lo que es estar en ‘El Gran Show’ que es el programa más importante de la televisión peruana".