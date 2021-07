La conductora Gisela Valcárcel compartió en sus redes sociales una publicación con algunas fotografías en las que aparece luciendo telares típicos y un saludo al Perú por su Bicentenario. Sin embargo, diferentes usuarios la criticaron.

Una joven comentó su publicación con una captura del video de la presentadora junto a Vladimiro Montesinos y José Francisco Crousillat Carreño. Es así que la presentadora de “Reinas del Show” decidió responderle.

“A ver, en esa foto se muestra que estuve con ellos, pero nunca, entiéndelo bien, nunca a mi nadie me ha dicho lo que debo hacer o decir, y menos me han dado dinero para que diga algo”, comentó.

“Mi foto no demuestra ningún acto corrupto, pero seguro eres muy joven y no has averiguado. Por eso te respondo, porque entiendo que ignoras y si me sigues, debes conocerme, averigua bien lo que se demostró”, añadió a la usuaria.

Facebook de Gisela Valcárcel.

Asimismo, Valcárcel agradeció a Dios por que la hicieron declarar ante las autoridades por dicho encuentro y se le pidió las disculpas debidas al no comprobarse que se trataba de algo ilícito.

“Está en los diarios, dale una averiguada y lo verás. Un abrazo”, concluyó la conductora de América TV.

Cabe señalar que la famosa imagen de Valcárcel junto a Vladimiro Montesinos y Crousillat Carreño se dio a conocer en setiembre del 2000.

