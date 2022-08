Este sábado 6 de agosto se llevó a cabo el debut del programa “La Gran Estrella”, conducido por Gisela Valcárcel, a través de América Televisión. El programa estuvo cargado de momentos anecdóticos, por ejemplo, cuando Edson Dávila subió al escenario para dedicar el tema “Mi Bebito Fiu Fiu” a Sergio George.

Y es que el conductor de “América Hoy” apareció sobre el escenario del nuevo programa de Gisela Valcárcel para demostrar su talento e intentar convencer al jurado con su voz. Durante su intervención, el popular ‘Giselo’ se dirigó al galardonado productor musical y le dedicó el tema de Tito Silva.

“Yo le agradezco toda la oportunidad, pero mi lugar es este, en ‘La Gran Estrella’ porque en ‘América Hoy’ no me alcanza... Tengo una cancioncita, chiquita, para que me escuche ‘Serg’”, dijo Édson antes de cantar.

Mientras Édson Dávila estaba cantando, la cámara del programa enfocó a un sonriente Sergio George, aparentemente se habría divertido con la puesta en escena de ‘Giselo’. Por si fuera poco, el colaborador de “América Hoy” también imitó algunas frases de Yahaira Plasencia y se ganó el aplauso de todos en el estudio.

Giselo hace su show en 'La Gran Estrella'

GISELA VUELVE A LA TV

Gisela Valcárcel retornó a la pantalla chica este sábado 6 de agosto luego de estar ocho meses fuera del aire tras el término de la última edición de ‘El artista del año’ el cual tuvo como ganadora a Ruby Palomino.

La popular ‘Señito’ regresó con un renovado formato que busca mostrar a grandes talentos, quienes a su vez lucharán y mostrarán lo mejor de su faceta artística en busca de su ansiada internacionalización.

El nuevo programa de Gisela Valcárcel tendrá a 12 participantes que competirán semana a semana con el objetivo de llegar a la gran final. Durante la competencia, cada uno de ellos tendrán como guía a destacados artistas.

