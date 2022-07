Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo, no quiso opinar sobre el caso de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato Cuba. El conductor de ‘América Hoy’ reveló que es muy difícil para él hablar sobre su excompañera de trabajo.

“Es muy complicado comentar, porque nadie sabe lo de nadie (…) Siempre me pongo en las dos partes, no puedo estar de acuerdo con Melissa, ni con el ‘Gato’ y tampoco con el papá, por eso prefiero no opinar”, dijo para Extra.

Asimismo, el también bailarín contó que mantiene una buena relación con la modelo, quien fue denunciada por difamación agravada por el futbolista del Boys.

“Me llevo muy bien con ella. Lo que pasa es que la gente es cruel hoy en día en las redes sociales, pero yo me pongo a pensar que pasaría si Melissa fuera mi hermana, ¿me gustaría que le pase lo que ella está pasando a mi hermana? Y debe de ser terrible, no ha sido fácil ni debe ser fácil hasta el día de hoy”, manifestó.

“Yo la entrevisté en mi canal de YouTube y no me meto en su vida personal, yo me llevo bien con ella pero no le pregunté nada ni fuera de la entrevista. Andar de metete no es bueno. Hay una frase que mi mamá me enseñó: ‘no escupas al cielo que en la cara te cae”, refirió.

