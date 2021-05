Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, ha sabido ganarse el cariño del público gracias a sus sencillez y a su singular carisma. El imitador de Gisela Valcárcel se animó a revelar secretos inéditos de su vida personal en una entrevista con un medio local.

El diario Trome conversó con el popular bailarín donde confesó que ha estudiado actuación, danza y siempre ha sido un hombre muy trabajador. Incluso hubo un tiempo donde fue vendedor ambulante.

“Vendí ropa en el ‘Parque Cánepa’, en el mercado de ‘Ciudad de Dios’ de San Juan de Miraflores, también ‘papa rellena’ y ‘marcianos’ en las calles”, señaló.

Asimismo, sobre su futuro en la TV: “si se acaba la ‘tele’, me pongo a vender hamburguesas. Hasta el nombre tengo para mí negocio: ‘Edson Dávila burguer’”, añadió.

EL NACIMIENTO DE ‘GISELO’

El joven conductor de ‘América Hoy’ también se animó a revelar como nació la popular imitación de la ‘señito’.

“En el cumpleaños de Melissa Paredes, estábamos cantando el ‘Happy birthday’, con Gisela en el grupo, y me dijeron que lo haga (la imitación). Quedó sorprendida, al día siguiente, en pleno programa en vivo, me llamó: ¿Cómo lo haría Gisela Valcárcel?, me preguntó. Nunca me quedo callado, por más nervioso que esté. Al siguiente programa me bautizó como ‘Giselo’”, comentó en referido medio.

