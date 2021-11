Giuliana Rengifo expresó su indignación por las burlas de Magaly Medina sobre los romance que tuvo su esposo Alfredo Zambrano cuando aún era soltero. Como se recuerda, durante una entrevista en ‘Día D’, la periodista recriminó al notario por sus “malos gustos”, en referencia a su amorío con la cumbiambera.

“¿Por qué voy a comentar si están hablando de él? Si algo le tendría que decir a mi esposo, solo tendría que decirle qué malos gustos, pero bueno...”, expresó la ‘Urraca’ entre risas, cuando le preguntaron por las revelaciones de Rengifo.

La cantante se pronunció este lunes 22 de noviembre en el programa ‘América Hoy’ y arremetió contra la periodista. La exintegrante de ‘Agua Bella’ recordó cuando la periodista le hacía varios reportajes y la llamó “bomba sexy”.

“Como es que agrede a las mujeres que le parecen una competencia y decirle a su esposo eso de ‘qué malos gustos’”, cuestionó Janet Barboza; a los que Giuliana agregó: yo en su momento le tuve respeto porque me apoyó en mi carrera, me hacía videos lindos, para ella siempre yo era la bomba sexy”.

Finalmente, agregó que se siente tranquila de que el notario Alfredo Zambrano no la negara: “ellos al decir ayer que yo no me metí en una relación, para mí es una tranquilidad y para mi familia también”.

