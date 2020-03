Giuliana Rengifo, cantante de cumbia, viajó a Europa y al volver al Perú contó su experiencia por Italia despistaje ante la aparición de la nueva cepa de coronavirus, Covid-19.

En comunicación con el programa “Mujeres al Mando”, Giuliana Rengifo recomendó no viajar al Viejo Continente. “Yo creo que ahorita no es recomendable viajar a Europa”, señaló.

Además, contó que la situación no es tan exagerada como según ella, lo están haciendo en Perú. “Hasta el tiempo que yo he estado, no han cerrado los aeropuertos, la gente está tranquila, nadie estaba con mascarilla, todos estaban bien”, añadió.

Al igual que ella, hoy John kevin y Leonard León están en Italia y solo tienen hasta las 12 de la noche de este martes para poder viajar a España y no quedar varados ante el decreto de cuarentena.

