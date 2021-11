Giuliana Rengifo se pronunció luego de que Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano aceptaran que el notario mantuvo una relación con la cantante de cumbia.

“Yo estoy tranquila y dijeron lo que yo quería escuchar. Ya lo que venga y lo que pase..no sé. Yo me he ganado mi carrera trabajando honradamente. Yo no voy a pasar trabajando”, respondió Giuliana Rengifo en “América Hoy”.

Seguidamente, Janet Barboza resaltó una contradicción que habría dicho Magaly Medina, cuando se cuestionó: “Cuándo ella dice: no entiendo el daño que quieren hacerle a mi esposo”.

Al respecto, Giuliana Rengifo dijo que también le parece raro el comentario, si es la propia Magaly Medina quien se dedica a esta rama.

“Pero si ella hace espectáculos y sabe manejarlo. Se contradice. Ella es la reina del show y no puede ignorar ese lado, pero dijeron lo que yo quería escuchar, lo que mi familia quería escuchar”, finalizó.

