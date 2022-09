Giuliana Rengifo no se quedó tranquila tras los chats de WhatsApp de la esposa del notario Paul Pineda que presentó Magaly Medina en la edición de ‘Magaly TV La Firme’, el último 20 de setiembre.

La cumbiambera estuvo en ‘En Boca de Todos’ para ratificar que no se metió en el matrimonio del notario con la fiscal Katherine Tapia .

“Si un hombre miente se oculta, él no lo ha hecho y no lo hará, se vienen más cosas si siguen tratando de dejarme a mí mal”, comentó.

Además, le exigió a la fiscal que se retracte, luego de que la tildó de “sinvergüenza e interesada”.

“Yo no le hago daño a nadie, y ahora aténganse a las consecuencias sino se retractan porque yo no me voy a quedar tranquila, porque tengo una familia, tengo unas hijas, porque existe el bullying, señores. De frente te digo Magaly Medina para con esto, el señor Paul es una persona separada desde hace varios veces. (A la esposa) No te dejes llevar y no te identifiques con nadie que no se ha identificado contigo porque nadie te ha sacado la vuelta y nadie se ha metido en tu relación” , comentó.

Rengifo dijo que la esposa del notario está mintiendo al acusar al notario de infiel.

“Ella no pensó que Magaly iba a sacar las conversaciones, por el simple hecho de que quiere pedir el divorcio rápido, y un tema de bienes, dinero, propiedades que se construye en una relación de varios años”.

“¿Por qué el daño? ¿yo me metí en su relación? ”, agregó.

