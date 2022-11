Giuliana Rengifo vuelve a encontrarse en el ojo de la tormenta tras una nueva acusación. Y es que tras la polémica que vivió con el notario Paul Pineda, la cantante Arantxa Mori rompió su silencio para acusar a la participante de “El Gran Show” por haberse metido en su relación.

En una reciente entrevista con el programa “Magaly TV, la firme”, la integrante del grupo Vanessa y las tremendas de la cumbia tuvo duros calificativos contra Rengifo y la acuso de ser “mala mujer” que destruyó su relación.

¿Cómo reaccionó Giuliana Rengifo? Tras las acusaciones de Arantxa Mori, la participante de “El Gran Show” optó por desactivar los comentarios de su cuenta oficial de Instagram, evitando así que algunos usuarios puedan criticarla en sus redes.

Giuliana Rengifo desactiva comentarios en su Instagram tras nueva polémica con abogado. (Foto: Captura de IG)

Como se sabe, Arantxa Mori ofreció una entrevista al programa de Magaly Medina y confesó que tenía planeado casarse con el abogado Eduardo Rimichi y que incluso habían hablado de tener una familia hasta que él conoció a Giuliana Rengifo.

“La conoció hace casi un año, por ella comenzamos a tener problemas. Yo me entero de su amistad en enero, no la aprobaba, ella tenía gestos, intenciones que no eran de una amiga, se quedaba a tomar hasta altas horas de la noche”, reveló Mori.

Asimismo, la cantante también reveló que en una oportunidad encontró ropa interior de una mujer en el cuarto de su pareja. “Yo llegó y encuentro un sostén en el cuarto de él, él me dijo que no sabía, estoy segura que era de ella, él me dijo que usaban el cuarto de visitas, pero qué hacía el brasier en el cuarto de él”, precisó.

