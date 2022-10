La cantante Giuliana Rengifo sufrió una caída en vivo durante su baile en “El Gran Show”, en el que busca salir de sentencia frente al Dr. Cappillo.

La cumbiambera llegó acompañada de sus hijas Mafer y Sofía, quienes fueron sus refuerzos en su presentación en el programa de Gisela Valcárcel.

Sin embargo, en la primera parte del baile, Giuliana Rengifo no calculó bien y terminó cayendo de espaldas. No obstante, se recuperó rápidamente y continuó con la coreografía.

Días atrás Giuliana Rengifo se refirió a su participación en el programa “El Gran Show” y dijo que, pese a caer en sentencia, dará lo mejor de sí para salir airosa y mantenerse en el espacio sabatino conducido por Gisela Valcárcel.

“Estoy ensayando el doble, me estoy esforzando mucho, siempre dicen que la sentencia saca lo mejor de uno y así será. Y llego con mis dos hijas mayores, así que estoy muy motivada”, manifestó la cantante.

“Fue una de las peores galas que he tenido en mi vida, no me sentía muy cómoda, el vestuario y la peluca me jugaron una mala pasada. Pido disculpas por no dar la talla la gala pasada”, agregó Rengifo.

