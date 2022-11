La cantante de ‘Vanesa y las Tremendas’, Arantxa Mori, acusa a Giuliana Rengifo de haberse metido en su relación de 6 años con el empresario Eduardo Rimachi, abogado que hace poco lanzó su candidatura a la alcaldía de Santa Anita.

En una reveladora entrevista a ‘Magaly TV La Firme’ reveló que la cumbiambera llamaba a su novio en las madrugadas, de manera insistente. “ Veía que en la madrugada que ella llamaba, le escribía, lo llamaba y él la cortaba ”, dijo, dolida.

Además, tuvo fuertes calificativos contra la participante de ‘El Gran Show’:

“Es una mujer mala, manipuladora, calculadora, astuta, no tiene reparos en pasar por quien sea para conseguir lo que ella quiere” , dijo Arantxa.

“ A ella parece que le gustara lo ajeno, ella no puede fijarse en un hombre soltero. Es una mujer mala. Manipuladora, calculadora, astuta, no tiene reparo en pasar por quien sea para conseguir lo que ella quiere ” , arremetió.

Encontró prenda íntima de Giuliana en cuarto de su novio

Arantxa Mori reveló que su relación con el abogado llegó a su fin cuando encontró un brasier en el cuarto de su novio, la cual sería de la exintegrante de Agua Bella.

“Yo llego y encuentro un sostén en el cuarto de él. Él me dijo que no sabía, estoy segura que era de ella (Giuliana Rengifo). Él me dijo que utilizaba el cuarto de visitas, pero ¿qué hacía el brasier de ella en su cuarto de él? para mí es una mujer que está acostumbrada a hacer eso, pareciera que disfruta”.

