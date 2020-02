A solo dos días de su estreno, Nicola Porcella no apareció en el programa “Todo por amor” tras las fuertes críticas que recibió por realizar un polémico comentario sobre Karina Rivera.

Sin embargo, el ex chico reality no fue separado del canal, sino que solo se habría tomado unos días. Así lo señaló Giulliana Barrios, quien acudió al programa “Mujeres al mando” esta mañana.

“Sé que no ha salido hasta ahora, tengo entendido que se ha tomado unos días”, contó la modelo. “Hasta donde tengo entendido no lo han sacado. No, se tomó unos días porque hasta donde sé estaba un poco tocado con todos los comentarios de la gente que estaba en desacuerdo con que él estuviese en el programa. A cualquiera le puede parecer que su comentario fue completamente desatinado, incluyéndome”, agregó.

Barrios también comentó que están en desacuerdo con la presencia de Nicola Porcella en este programa: “Yo creo que tal vez debieron poner a otra persona que esté más... no preparado porque él tiene años en televisión, tal vez debieron poner a otra persona para ese programa, pero a él lo hubiesen llamado para otro proyecto”.

“Me parece que tal vez, antes de ingresar al programa, debió haberse preparado (...) lo mínimo que tienes que hacer es prepararse”, añadió.

¿Por qué no lo hablaron en MAM?

Esta mañana se pasó una nota de Karina Rivera comentando sobre este tema, pero en “Mujeres al mando” nadie pudo dar su opinión: “Hoy día también lo han tocado en el programa en el que acabo de estar pero nadie hizo ningún tipo de comentario porque simplemente quisieron pasar la nota”, comentó Giulliana Barrios.

Según la modelo, si le hubiesen dado tiempo para hablar, ella hubiera expresado su disconformidad: “Si en ese momento nos hubiesen permitido o hubiese habido el tiempo que hiciéramos algún tipo de comentario sobre la nota, yo hubiese exactamente lo mismo que estoy diciendo ahorita: no estoy de acuerdo que esté Nicola Porcella en ese programa, como televidente, no lo estoy”.

Video: Bryan Paredes

VIDEOS RECOMENDADOS

Dorita Orbegoso le pide a Jefferson Farfán que dé la cara- diario Ojo

TE PUEDE INTERESAR