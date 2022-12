La modelo Giulliana Barrios sorprendió a sus seguidores al revelar que pasó Navidad con su pareja, el futbolista Patricio ‘Pato’ Álvarez, y no con su familia en Ica. Este 24 de diciembre, a través de Instagram, explicó por qué tomó esta decisión.

“Este año es el primer año en, fácil, unos 10... bueno, no, hubo un año que tampoco la pasé con mi familia pero fue porque estaba en pleno concurso (de belleza) en Malasia, del otro lado del mundo, y mi concurso terminaba el 31 de diciembre, entonces esa fue una Navidad triste, pero al mismo tiempo llena de emociones porque estaba en pleno concurso, pero fuera de eso este sería el primer año, es el primer año, pero es que tiene un por qué”, contó la expareja de Erick Sabater.

Según Giulliana Barrios, inicialmente tomó la decisión de pasar la Navidad con el jugador del Cienciano porque él se estaba mudando a Cusco: “Es que en un principio yo tenía mi pasaje comprado para Cusco para un 22 de diciembre, o sea, yo me iba unos días a Cusco supuestamente a pasar Navidad a Cusco con Patricio porque se estaba mudando él, y yo hablé con toda mi familia y mi familia estuvo completamente de acuerdo en que vaya a Cusco y esté con él”.

Finalmente, la pareja se quedó en Lima y la modelo tuvo que explicar a su familia que no iba a pasar fiestas con ellos: “Pero luego cambiaron los planes hace unos días y tuvimos que cambiar el pasaje y al final, conversando con mi abuela, mi abuela me dijo no, hijita, quédate en Lima, pásala con Patito, y por eso es que fuimos ese día, o sea, hace semanas con él a visitar a la familia porque yo sabía que no iba a poder estar con ellos en Navidad, y mi abuela me llamó hace unos días y me dijo no, hijita, tú quédate, pásala con él que varios años ya has pasado con nosotros, por un año no nos vamos a morir”.

“Sí tengo esos sentimientos encontrados porque a esta hora ya estaríamos ya en Nazca escuchando a los Toribianitos (...) este año tampoco están mis hermanitos en Nazca”, contó Giulliana Barrios. “Es un año diferente, igual estamos unidos a la distancia”, acotó.





