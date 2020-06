En un enlace via skype con el programa “En Boca de Todos”, Giuseppe Benignini se conectó para celebrar su cumpleaños número 23. Sin embargo, el ‘Principito’ nunca se imaginó recibir una sorpresa.

El venezolano junto a su pareja Michelle Soifer reveló que extraña demasiado a su familia porque hace muchos años que no los ve y no puede abrazarlos en su día especial. Razón por la cual el espacio de América Televisión le preparó al modelo una conexión con su mamá, quien radica en Colombia y no la ha podido ver desde hace 7 años.

Ante el lindo detalle por parte de la producción del espacio televisivo, el joven no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas y decir “Tu eres mi ejemplo, una mujer luchadora, una mujer que ha velado por sus hijos. Estoy orgulloso de que tú seas mi madre”, indicó.