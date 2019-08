Gladys Tejeda, quien ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, confesó en El Valor de la Verdad haberse sentido discriminada al participar en competencias.

Nuestra atleta peruana reveló que la discriminación viene por su estatura, ya que otras deportistas son esbeltas. “Hay veces en las competencias donde también me he sentido discriminada, me ven y dicen que estoy muy chiquita, que no voy a poder. Yo mido 1.55 y peso 44 kilos”, contó.

Sin embargo, para Gladys Tejeda esto no ha sido un obstáculo, como lo ha podido demostrar en los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde logró la presea de oro al cruzar la meta con un tiempo de 2 horas 30 minutos y 54 segundos, reduciendo el tiempo que alcanzó hace cuatro años en Toronto.

También contó haberse sentido discriminada como mujer al momento de manejar. “Yo aprendí a manejar carro. Para mí era muy difícil, pero tenía que hacerlo por mi trabajo, tenía que movilizarme a mis entrenamiento. Cuando salí a la calle me decían: ‘Mujer tenías que ser’”.

Gladys Tejeda se sentó por primera vez en el sillón rojo de El Valor de la Verdad donde contó sus más guardados secretos.