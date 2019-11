El periodista deportivo, Gonzalo Nuñez, quien es conocido por causar polémica con sus fuertes comentarios, esta vez habría puesto en tela de juicio la experiencia de su compañera de programa y también colega, Alexandra Horler.

En el programa de Radio Exitosa, el periodista señaló que la opinión de su compañera no valía lo mismo que la suya, cuando debatían sobre Alianza Lima y el trabajo del técnico Pablo Bengoechea.

Nuñez no pudo controlar sus impulsos y señaló: “Se tenía que ganar jugando bien, pero como nunca jugaste al fútbol, no sabes lo que es jugar bien”, causando instantáneamente la indignación de la conductora.

“Yo no soy profesional de fútbol, pero sí sé jugar. Pero tampoco me puedes desacreditar por no haber jugado fútbol. Yo no veo acá que alguno sea futbolista profesional”, expresó la ex conductora de Latina.

Sin embargo, esta respuesta no detuvo a Gonzalo, quien añadió lo siguiente:

“No necesitas ser profesional, pero desde ‘chibolo’ te das cuenta que los que jugaban bien, ganaban. Tú no has vivido eso. Nunca has jugado un campeonato de fútbol”, afirmó impulsivamente el periodista.