Tras permanecer detenido en la comisaría por supuestamente agredir a su pareja, el cantante Ysrel Rojas Villafuerte fue retirado de la Gran Orquesta Internacional de Christian Domínguez.

Según el programa “Magaly TV La Firme”, Ysrael Rojas Villafuerte fue denunciado por su pareja Ashly durante la madrugada. Ambos estaban regresando de una fiesta cuando ocurrió la agresión.

Sin embargo, días después, la joven y pareja del excantante de la Gran Orquesta Internacional ha salido al frente para defenderlo y negar tal acusación.

Para “Mujeres al Mando”, Ashly dijo lo siguiente: “Solamente en la denuncia sale que el policía me vio gritando, pidiendo auxilio y que mi pareja estaba sujetando de la mano porque no quería que me vaya sola”.

“Él nunca ha sido agresivo conmigo, así como han estado diciendo...no nos agredimos. Era una discusión. Habíamos salido de beber. Yo estaba eufórica, molesta, él también quizás. Solamente yo, lo que recuerdo en ese entonces, es que estaba molesta con él y solo quería irme”, añadió, tras indicar que Ysrel Rojas Villafuerte está devastado.

Pareja defiende a excantante de Christian Domínguez