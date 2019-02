La grave denuncia de Poly Ávila: modelo fue drogada en fiesta y chicos reality se defienden

Tras denunciar, mediante un video en sus redes sociales, que fue drogada en una fiesta en Asia, la modelo argentina Paula Ávila recibió el apoyo de varias figuras públicas; pero también fue cuestionada por otras. La ex “Combate” dio positivo por metanfetamina en el examen toxicológico al que se sometió, y aclaró -mediante su abogado- que iniciará un proceso legal para dar con los culpables del hecho que tuvo lugar el 25 de enero último.

Según se dio a conocer, en dicha celebración se encontraban varios “chicos reality”, como Nicola Porcella, Ignacio Baladán y Alexandra Méndez, “La Chama”. Precisamente, a esta última no le agradó del todo la versión que dio la popular “Poly” sobre los hechos. Como se recuerda, la modelo argentina refirió que llamó a su expareja, André Castañeda, para que la auxilie.

“ Uno no tiene que limpiar a nadie. Yo no sé quién la asesoró. Ella (Ávila) me dijo que haría un video donde iba a decir cómo realmente pasaron las cosas. Poly Ávila ha dejado entrever cosas que no son, como que la han violado”, sostuvo Méndez en una entrevista para el programa “Válgame Dios”.

Versiones

Según contó Paula Ávila, durante la fiesta a la que asistió en la casa de playa de un conocido de Nicola Porcella, ella se sintió mal. Asustada, tomó su celular y llamó a André Castañeda para que la recoja. En la reunión había cerca de 20 personas. “No sé quién fue, no sé en qué momento pasó. No hice la denuncia porque me puse en contacto con mi abogado”, explicó Ávila sobre el hecho.

En respuesta, “La Chama” aclaró que los comentarios que hizo la argentina no son del todo claros, porque se estaría dejando entrever que hubo un presunto intento de agresión sexual. “Esta nota da a entender que sus amigos son unos ‘apañadores’. Me duele de ella que a mí me digan que soy una ‘apañadora’ de una violación, según lo que dicen, y ella no sale a aclarar”, sostuvo.

Según Méndez, junto a Ignacio Baladán ayudaron a Paula Ávila luego de que les comunicó que se sentía mal. Fue en ese momento en que Ávila decidió comunicarse con Castañeda.

“ Yo hablé con Ignacio y él me dijo que estaba viendo lo que estaba pasando y no estaba de acuerdo. Que todo era una mie... y que él también se quería ir (de la fiesta). Él me dijo que me quede tranquilo que ellos la iban a acompañar”, señaló Castañeda sobre lo sucedido.

Además, el ex “chico reality”, precisó que le dará todo su apoyo a Ávila en las decisiones que tome sobre el hecho. “ Ella sabe que cuenta conmigo. Sé que no hizo la denuncia antes porque tuvo miedo, estaba muy asustada. Ahora, este tema la tiene estresada, pero sabe que tiene mucha gente que la respalda. El hecho aquí es investigar lo sucedido, dar con el responsable”, explicó Castañeda.

(FOTO) Nicola Porcella se defendió enviando un contundente comunicado en Instagram

Respaldo

La periodista Milagros Leiva le brindó su apoyo a Paula Ávila. Durante el programa “ATV Noticias: edición matinal”, la conductora se mostró indignada con lo sucedido.

“ Perdonen, pero ¿todo esto pasó en la casa de Nicola Porcella? ¿El que está en ‘Esto es Guerra’? Uno puede reunirse en la fiesta que quiera, pero lo que ha contado ‘Poly’ es que la han drogado. Nicola Porcella, ¿qué ha dicho? Debajo de su cama, me imagino”, señaló Leiva.

La periodista recalcó que el hecho significa un delito, pues el uso de la metanfetamina habría tenido un fin que aún es desconocido.

“ Nicola Porcella, esto es muy serio. Si esto ha sucedido en su casa, es un delito. No es broma ir drogando a las chicas. Además, ¿para qué la droga?”, sentenció la conductora, instando a las autoridades a dar con los responsables.

Por su parte, Magaly Medina, quien expuso el caso en su programa “Magaly TV La firme”, refirió que se han comunicado con el Ministerio de la Mujer para tratar el hecho.

“ Hoy nosotros tratamos el tema con el Ministerio de la Mujer, que nos ha prometido que mañana (ayer) van a acompañarla a hacer la denuncia respectiva. Yo creo que este caso no puede pasar desapercibido”, sostuvo Medina.

Cabe destacar que es posible que la producción de “Esto es guerra”, programa al que pertenece Porcella, tome acciones legales contra la “Urraca” y Castañeda, por presuntos daños a la imagen de todos los participantes del “reality”.

