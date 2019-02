Gregorio Pernía 'El Titi' descubre que tiene un hijo de 32 años y esta fue su reacción (VIDEO)

La vida de Gregorio Pernía 'El Titi' ha dado un giro tras enterarse que había un joven de 32 años que aseguraba ser su hijo.

Diego Fernando Torres se puso en contacto con Gregorio Pernía luego que su madre le confesara, en diciembre del 2018, que era hijo del actor de 'Sin senos sí hay paraíso'.

Lejos de huir o ignorar a su supuesto hijo, Gregorio Pernía viajó a la ciudad de Cali junto a su esposa para conocer a Diego Fernando Torres y someterse a un prueba de ADN.

Tras algunos días de espera, la prueba de ADN arrojó 99% de compatibilidad entre ambos. El actor se mostró feliz y dio la bienvenida a su hijo, asegurando que tienen tiempo para conocerse.

" El niño que nació fue producto de muchas cosas bonitas en la vida, que fueron con las hormonas en la mano y en el mundo. Aquí estamos dando la cara, tengo mucho corazón, me conozco mi alma y conozco mi condición humana. Tengo mucho amor para brindarle a no solo a Diego sino a todos mis hijos y a toda la gente que me acompaña alrededor mío", señaló el actor para el programa 'Lo sé todo'.

Por su parte, Diego Torres llamó 'papá' a Gregorio Pernía: " Estoy muy feliz, porque ya sé que Gregorio es mi papá, y estoy muy feliz […] Yo soy una persona de pocas palabras, pero mi papá sabe cómo me siento”.

