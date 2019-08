​Gregorio Pernia "El Titi" y su fuerte respuesta cuando le dicen "qué asco" por besar a anciana | VÍDEO

El actor y protagonista de la serie Sin Senos Sí Hay Paraíso, Gregorio Pernia, publicó ayer un video donde se le ve dándole un beso a una abuelita.

Sin embargo, el popular Aurelio Jaramillo "El Titi" se fue en contra de las personas que hablaron sobre su accionar y les pidió que se gradúen como seres humanos antes de hablar así.

"Me puse a revisar los mensajes directos ahora y me encuentro con mensaje de que cómo besas a una viejita y me dicen: "qué asco, qué feo", todas las cosas incómodas y malas, esa gente no puede ser tan vacía y tan superflua, por favor, por Dios", señaló.

No solo eso, "El Titi" buscará a la anciana para darle nuevamente un beso en la boca y contra todo pronóstico por el qué dirán.

"Me llevo el cariño de esa señora y si me la vuelvo a encontrar, ojalá le pueda dar su beso en la boca, es una señora que me aprecia y me tiene mucho cariño y me acerqué y le di un beso. Mejoren como seres humanos, pero la gente piensa bobadas. Hay que graduarse como ser humano, no sean tan vacíos, yo sé que son pocos pero ahí les dejo el mensaje", agregó.

Gregorio Pernia llegará al Perú a fines de agosto, el 27 de agosto precisamente para el avant premiere de la película peruana Mi novia es él, la cual protagoniza con el cómico Edwin Sierra y Melissa Paredes.

"Yo me voy a Perú a besar a todas las peruanas", dijo el actor de Sin Senos Sí Hay Paraíso que se estrenará este 13 de agosto por Telemundo.