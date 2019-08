Fotos: César Bueno | Diario Ojo

La vida le regaló tres nombres a Fernando José Gregorio Pernía Maldonado, pero el mundo de la actuación lo bautizó con solo seis letras. “El Titi” es el personaje que catapultó a Gregorio Pernía al protagonizar la serie “Sin senos sí hay paraíso”, cuya última temporada ya está transmitiéndose con éxito rotundo en los Estados Unidos. Ahora, el colombiano está en nuestro país con una nueva aventura en su imparable carrera.

Ni bien pisó suelo limeño, Gregorio Pernía conversó en exclusiva con Diario OJO. Confesó que, a sus casi 50 años, ha hecho de todo. Ahora lo que más valora es pasar tiempo con sus hijos y sobre todo con el último, que acaba de conocer: un joven de 32 años a quien firmó como suyo hace solo unos meses. El actor cuenta con mucho orgullo que su hijo es fruto de sus hormonas revueltas y las travesuras propias que tuvo de adolescente con la trabajadora del hogar de su familia.

“La señora trabajaba en mi casa. Yo tenía 13 a 14 años. Tenía las hormonas en la mano, no podía ver una revista de reina ni nada. Mi papá era cojo y ciego, y yo lo mandaba con mi hermana a un supermercado que estaba a 4 cuadras. Sabía que se iba a demorar. Ella tenía 19 a 20 añitos. Cuando yo me metía a bañarme, la llamaba y le decía: “Ángela, pásame una toalla, por favor”, y ella me respondía: “Ay, ¿para lo mismo de ayer?”. Duré un año en eso y salió un niño bello de 32 años”, relató el actor sobre cómo tuvo a su primer hijo.

Gregorio Pernía tiene un sinfín de anécdotas, pero hay una que le arranca más de una risa: la manera en que conoció al cómico peruano Edwin Sierra. Fue una maleta rosa el principio de esta amistad que ahora traspasará las pantallas de cine con la película “¿Mi novia es él?”, que se estrena este jueves 29 de agosto.

“Él tenía una maleta de flores de su novia. Mi mujer me dio una maleta rosada y me dijo: “La única que hay es esta”. De pronto, cuando yo venía con la maletica, nos miramos y él (Edwin Sierra) tiene su vaina rara. Nos reímos y lo invité a la tarima ese día. Empezamos a compartir y me dijo: “Yo tengo un sueño hace 15 años y quiero que participes en ella”, expresó “El Titi”, quien no descarta participar en una segunda producción del cómico peruano.

- Es la sexta vez que el actor llega al Perú; la primera fue con el personaje de “Coloso”, de “La hija del mariachi”.

- “El Titi” pasó el fin de semana en Cusco, ya que uno de sus sueños era conocer Machu Picchu.

- Actor postuló dos veces al Senado colombiano. La política la lleva en la sangre.