La hermana de Milena Zárate, Greysi Ortega, dedicó un emotivo mensaje a sus hijos luego de confesar públicamente que sufrió de algunos problemas de salud tras someterse a una operación de manga gástrica.

A través de Instagram, Greysi Ortega compartió fotos de sus hijos y les agradeció por ser su soporte: “Hoy no quise subir ninguna foto mía quise poner a las 2 personitas mas importantes de mi vida que Dios me dio la oportunidad de traer al mundo y enseñarme lo fuerte que era, enseñarme lo hermoso que es que despierte y te reciban con una sonrisa y la palabra más hermosa que es mamá”.

“Gracias por ser mi fuerza, gracias porque por ustedes no me dejo caer por los malos comentarios, por ustedes soy fuerte, por ustedes sigo luchando por estar bien siempre y nunca borrar esas sonrisitas de su rostro me quedaría describiéndolos y no me cansaría de hacerlo lo único que podría decirles es que siempre me tendrán a su lado para que nada ni nadie me les haga daño, no les pintare el mundo de colores pero si en ser fuertes y que no los hagan sentir menos que nadie”.

“Los amo, siempre eternamente agradecida con ustedes por ser mi mundo, mi arcoíris y mi muro para sostenerme y no derrumbarme mis hijos sin ustedes no valdría la pena esta vida mis hijos”, se lee en la publicación.

En las historias de Instagram, Greysi Ortega pidió a sus hijos que “no la suelten”: “Nunca me suelten porque ustedes son mi todo y poder seguir remando solo me importa lo que ustedes piensen y sientan por mí, que siempre estén orgullosos de la mamá que Dios les dio, los amo”.

“Quizás no es mucho lo que les doy pero créanme que es mi vida entera la que les daré siempre [...] Por ustedes lucho día a día para estar más fuerte que nunca”, indicó la colombiana.

