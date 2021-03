¡Un cambio radical! La hermana de Milena Zárate, Greysi Ortega, confesó que se sometió a la operación de la manga gástrica hace algunas semanas y que ya viene perdiendo como 8 kilos.

“Confieso que sí me dio miedo, pero el doctor me dio mucha confianza y me armé de valor, primero porque era un tema de salud y segundo porque quería verme bien. Me hice esta operación porque con mi primer embarazo subí mucho de peso, luego bajé con el segundo y volví a subir porque tengo problemas de retención de líquido”, comenzó diciendo.

“Este 8 de marzo cumplo un mes y ha sido duro, porque no solo es la operación es todo el proceso que uno tiene que asumir, hasta el humor te cambia. Pesaba 79 kilos, en este mes ya bajé 8 kilos, pero aún me falta y aquí estoy con todas las ganas de seguir adelante”, agregó.

Asimismo, la colombiana comentó que también se animó a realizar este cambio porque quiere incursionar en la actuación.

“Este será el inicio de una nueva Greissy, ya nada de peleas, escándalos, busco un nuevo comienzo y probar suerte en la televisión o en la actuación que tanto me gusta. Todos me apoyan, Milena, mi otra hermana, mis padres, mi mejor amiga y esposo. El día de la operación como que me entró un poco de temor y casi desisto, sin embargo puedo decir que es la mejor decisión que tomé”, finalizó diciendo a Trome.

