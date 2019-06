Grupo 5 vistió la Torre Eiffel y así lucieron integrantes de famosa agrupación

Los integrantes de la famosa agrupación "Grupo 5" finalizaron la tan esperada gira para la comunidad peruana en Europa, en donde visitaron ciudad como Florencia, Milán, Roma, Madrid, Barcelona y París.

La famosa banda finalizó dicho viaje visitando la famosa Torre Eiffel, parada obligatoria para quienes pisan suelo francés y como era de esperarse, los integrantes no dudaron en tomarse las respectivas fotos de rigor luciendo sus mejores atuendos.

¿Quién fue el mejor vestido? Sigue con la nota.

Kike Farro no arriesgó demasiado pro la cara de felicidad y orgullo lo dice todo. Pero mucho ojo con el reloj que lleva en la muñeca pues si bien los caballeros a veces no necesitan de prendas llamativas, un accesorio puntual y con gran presencia hace de un simple look, el más adecuado para cualquier momento.

Pepe Menis no puede con tanta emoción y decidió pulir su look con un look un poco más urbano en donde el estampado del polo sobresale sobre las prendas en tonos clásicos. Al igual que Kike Farro, Pepe Menis eligió elevar su look con un un par de gafas modelo 'Aviador' de RayBan y un reloj llamativo, aprovechando el soleado día en la capital francesa.

Por su parte Andy y Christian Yaipén siguieron una línea más deportiva. Andy optó por un chaleco manga cero, lentes y reloj en tonos oscuros mientras que Christian se decantó por una bomber jacket de líneas naranjas a juego con un par de lentes de sol de diseño más urbano.

Una de las mejores tomas es sin duda la lograda por Cucho Nanfuñay, músico del Grupo 5. Un picado con la bella imponente torre y las espectaculares fuentes y jardines que preceden a la torre y a las que se pueden acceder desde el Parvi Des l'hommes et Le Droit, la zona superior plana desde donde se puede lograr una de las mejores tomas del monumento de hierro. Nanfuñay eligió llevar el estilo athleisure con un pantalón de cuadros azules, zapatillas urbanas y polo básico blanco con un fanny pack cruzado. Uno de los mejores look de toda la agrupación.

Y al igual que Cucho Nanfuñay, Manuel Sanz no dejó pasar la oportunidad para lucir una camisa estampada con lentes estilo aviador espejados y dejar sorprendidas a todas sus fans con la actitud, el look y la perfecta toma con la Torre Eiffel de fondo.