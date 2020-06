No la quieren. El público mexicano no está de acuerdo con lo que viene haciendo Brenda Zambrano en el reality “Guererros 2020”. La pareja de Guty Carrera se ha ganado las antipatías del público que está desconforme con su participación.

“No debería estar en el programa”, “Está demasiado lenta y no le está echando todos los kilos como el resto del equipo”, “Que la saquen del programa, no ayuda. No es hábil, no es ágil, solo perjudica una causa noble”, “Esa Brenda no debería de estar de verdad, no se mueve nada”, “Tiene miedo a todo y no tiene cultura general, por Dios para que la tienen ahÍ”, “Ya saquen a Brenda, no aporta nada”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la cuenta de Instagram del reality mexicano.

No olvidemos que hace poco la influencer mexicana señaló que estaba adolorida en sus redes y no estaba de acuerdo con los comentarios en su contra de parte de los seguidores de “Guerreros 2020”.