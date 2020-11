Guillermo Miranda estuvo enlazado en exclusiva con el programa de Magaly Medina para explicar qué fue lo que sucedió en el Aeropuerto Jorge Chávez, cuando se rumoreó que pensaba fugar del país tras haber insultado al repartidor de Rappi, Junior Ramírez.

“Yo llegó al counter y el oficial de Migraciones me dice que por mi ‘casito’, así me dijo, que vamos a tener que hacer un doble chequeo, pero no se preocupe que usted va a poder viajar”, comenzó diciendo

“Luego me dijo que no hay ningún problema y con unos oficiales de la Policía Nacional me tomaron un cuestionario, huellas, muestras del iris y luego de eso me dijeron que iba a poder viajar”, agregó.

“Yo no tenía ningún impedimento de salida (...) Tengo este billete comprado desde el 25 de setiembre para ser utilizado el 19 de noviembre al 24 de noviembre, con el destino que todos ustedes saben. Es totalmente falso que me he querido ir del país. Al ver las noticias es cuando yo decido no viajar”, finalizó.