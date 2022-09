A un mes de su esperado retorno al Perú, Axl Rose, Slash y Duff McKagan ya están en Latinoamérica y se alistan para tocar en Lima, el sábado 8 de octubre en el Estadio de San Marcos, dentro de la gira “South América: Fall 2022″.

Guns N’Roses inició su periplo por la región presentándose en Brasil, tocando un repertorio con varios hits, algunas sorpresas y la inclusión de covers en homenaje a otros artistas.

La gran sorpresa del repertorio fue el regreso de “Don’t Cry”, una de las mejores canciones de su discografía, que no fue tocada en Perú en su último concierto. La banda también ha incluido “Reckless Life”, uno de los primeros temas de su carrera, así como “Absurd” y “Hard Skool”, que figuran como las últimas canciones lanzadas por Axl, Duff y Slash como banda en el último año.

El repertorio de Guns N’Roses para este nuevo tramo latinoamericano, que es tocado en un show de casi 3 horas, también incluye éxitos como “Sweet Child o’ Mine”, “You Could Be Mine”, “November Rain”, “Welcome to the Jungle”, “Civil War”, “Estranged” y “Live and Let Die”, así como una intensa versión de “I Wanna Be Your Dog” de los legendarios Stooges, con Duff McKagan en voces.

Guns N’Roses tocará en Lima el sábado 08 de octubre en el Estadio de San Marcos. Axl Rose, Slash y Duff McKagan volverán a nuestro país como parte de su “South América: Fall 2022″, la continuación de su exitoso “Not in This Lifetime Tour”, que marcó el reencuentro de su núcleo original tras varios años de distanciamiento, para celebrar más de 30 años de trayectoria y éxitos a lo largo de Sudamérica.

“Appetite for Destruction”, “GN´R Lies”, “Use Your Illuision I y II” y “Chinese Democracy”, sus aclamados álbumes de estudio, traen himnos generacionales como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry”, “It’s So Easy”, etc.

Los encargados de abrir el show serán los legendarios Molotov. Con casi 30 años de carrera, la banda mexicana es considerada una de las más importantes y trascendentales del rock hecho en Latinoamérica, gracias a éxitos como “Frijolero”, “Gimme Tha Power”, “El Mundo”, “Here We Kum”, “Rastaman-dita”, entre otros.

Las entradas para asistir a este concierto están a la venta en Teleticket, cuya venta presencial se realiza en los módulos ubicados en tiendas Wong y Metro, así como en Teleticket.

