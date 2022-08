Si hay una cantante cuya carrera ha tenido un ascenso meteórico es Ángela Aguilar, quien además de cautivar a sus seguidores con su voz, también le habría roto el corazón a un colega suyo la industria musical. Estamos hablando de Gussy Lau, el cantautor con el que fue vinculada sentimental tras la filtración de fotos de ambos en situaciones más que comprometedoras.

A raíz de las imágenes que se divulgaron, muchos comenzaron a cuestionar el romance que se habría iniciado entre los artistas, toda vez que se llevan 15 años de diferencia; no solo ello, pues el joven había comenzado a trabajar en marzo del año pasado para los Aguilar y hubo quienes lo señalaron de hacerse conocido por este amorío.

“Ok, andamos juntos, porque para no hacer el cuento muy largo, tenemos saliendo un par de semanas. A los que les moleste mi edad, perdónenme la vida. ¡Qué delito! Les pido una disculpa, pero si a mi pareja no les molesta ¿por qué tengo que preocuparme por lo que piense un tercero?”, señaló en aquel momento el joven.

A pesar de que el acercamiento fue muy comentado, lo cierto es que al poco tiempo, ambos dejaron de frecuentarse; sin embargo, parece que el muchacho no ha podido arrancar de su corazón a la menor de la Dinastía Aguilar, toda vez que lanzó un tema que estaría dedicado a ella.

Cuando Angela Aguilar se presentó en el escenario durante la gala de la Persona del Año 2021 de la Academia Latina de la Grabación, en honor a Rubén Blades, el 17 de noviembre de 2021 (Foto: Valerie Macon / AFP)

LA CANCIÓN QUE LE HABRÍA DEDICADO GUSSY LAU A ÁNGELA AGUILAR

A través de su cuenta de Instagram, el cantante subió el video de su tema, que estaría dirigido a Ángela Aguilar, pues las letras mencionan un romance que vivió, pero que no pudo ser y tuvo que dejarla ir por su bien.

“De lejitos vas a ser mi gran amor”, escribió junto a los tres videos, donde entona con mucho sentimiento el tema. Él se encuentra tocando la guitarra y mirando el atardecer.

El cantautor trabajó con Christian Nodal, Calibre 50, y Grupo Firme (Foto: Gussy Lau / Instagram)

LAS LETRAS DE LA CANCIÓN

“Por todo lo que un día te quise/ y el gran cariño que aún te tengo/ dejaré que esto cicatrice/ y a ver de dónde me sostengo”, comienza diciendo.

“Es mejor que te suelte porque solo te hago daño/ Eres mucho para este perdedor/ Y no llores, ya vendrán mejores años/ De lejitos vas a ser mi gran amor”, continúa.

“Y te juro que te quiero como nadie/ Por eso es que ahora mismo yo me voy/ Me llevo todo lo bonito que en su momento me entregaste/ y te lo dejo por escrito no habrá quién pueda igualarte”, refiere.

“Pero es mejor que te suelte porque solo te hago daño/ eres mucho para este perdedor/ y no llores ya vendrán mejores años/ De lejitos vas a ser mi gran amor”, finaliza.

GUSSY LAU PRESUME SU TRABAJO CON LOS AGUILAR TRAS LA POLÉMICA CON ÁNGELA

El compositor no solo ha trabajado con Ángela. Después de la divulgación de las fotos, ha promocionado sus colaboraciones con Pepe y Leonardo Aguilar. Esto a pesar de las declaraciones de una fuente a “People en Español” en las que catalogaron el haberse involucrado con la cantante de 18 años como un “abuso de confianza”.

Sin embargo, luego de sus recientes colaboraciones con los Aguilar, no queda claro que tan fidedigna sea esta afirmación. Gussy Lau compartió a través de su cuenta de Instagram las canción que realizó junto a Leonardo titulada “No lo podía hacer mejor”. “¡Vayan a escuchar este rolón!”, escribió en sus historias el pasado 29 de abril.

EL MENSAJE QUE PEPE AGUILAR RECIBIÓ DE GUSSY LAU TRAS EL ESCÁNDALO DE ÁNGELA AGUILAR

Resulta que Gussy Lau no solo era cercano a Ángela Aguilar, sino también mantenía contacto cercano con su padre. El joven cantautor reveló que trabajó en la creación de uno de los temas que lanzó Pepe en su nuevo álbum. La canción era “No me hablen de amor” una colaboración junto al grupo “Intocable”.

“‘No me hablen de amor’ es una de mis mejores canciones y les quedó perrísima”, comentó Gussy en sus historias. Además, etiquetó a Pepe Aguilar y al grupo de música norteña.