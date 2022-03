Gustavo Borjas, actor de “Maricucha”, se convirtió en padre por primera vez. El intérprete nacional recurrió a sus redes sociales para compartir tiernas fotografías del nacimiento de su hijo, a quien llamó Massimo.

“Hoy nació mi hijo y le pusimos Massimo. Eso era lo que les quería contar hace rato. Tengo un montón de sensaciones, millones. ¡Es increíble! No sé cómo explicar todo esto. Hemos pasado por tanto y con este regalo de Dios comprendo realmente de qué va la vida”, expresó el actor al inicio de su mensaje.

En su mensaje público, el actor de 32 años resaltó la fortaleza de su pareja sentimental en todo el proceso de su embarazo y parto.

“Mi novia es una valiente. La amo. Soy testigo de todo lo que ha pasado y nunca se rindió. Si Dios quiere y lo permite estaremos juntos por siempre”, señaló.

Finalmente, Gustavo Borjas envió un mensaje a sus seguidores sobre la paternidad. “¡Jóvenes no tengan miedo! Díganle sí a la vida. No se rindan. No tienen idea de lo maravilloso que es esto. Confíen en Dios, él no abandona. Es un Padre bueno y fiel. No tengan miedo. Ahora si me permiten, tengo mucho que hacer. Ahora sí que se viene lo bueno. Ténganme en sus oraciones, a mi familia también, hacen mucho con eso”, concluyó.

