Guty Carrera admite que fue infiel pero asegura que Milett Figueroa "no fue un error"

Guty Carrera admitió que le fue infiel a Melissa Loza con Milett Figueroa en la primera pregunta que le hicieron en 'El valor de la verdad'. Sin embargo, luego aseguró que no considera que la modelo fue un "error" en su vida.

"¿Fue Milett Figueroa un error en tu vida?", le preguntó Beto Ortiz.

El 'Potro' respondió que "no" y contó que Milett Figueroa es una mujer "muy agradable" que no debió ser involucrada en el escándalo.

"No la considero un error. Yo la invité a salir, conversamos por WhatsApp (...) fuimos a la casa de un amigo mío, yo la recogí en mi carro y la devolví a su casa", aseguró Guty Carrera.

"Salí con ella en esa oportunidad después de haber terminado con Melissa (...) ella siempre me pereció una chica muy agradable, es muy divertida para conversar (...) Se hizo un cargamontón de todo y ella no debió estar involucrada", agregó el modelo.

Admite infidelidad

La pregunta 1 fue contundente: "¿Le fuiste infiel a Melissa Loza con Milett Figueroa?"

Pese a que Guty Carrera asegura que había terminado con Melissa Loza cuando estuvo con Milett Figueroa, admitió que fue infiel.

"Seguía ligado emocionalmente, ya no físicamente. Pasó un tiempo, el tiempo fue muy corto, estamos hablando de 4 o 5 días, y salí con Milett en esa semana. Luego de la salida con Milett, yo vuelvo a mi relación con Melissa y yo no le dije a Melissa que había pasado eso (...) la realidad es que seguía ligado emocionalmente y eso me hace ser infiel", explicó Guty Carrera.