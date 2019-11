La pareja de Guty Carrera, Brenda Zambrano- conocida en el medio del espectáculo por su participación en el programa ‘Acapulco Shore’ de MTV - publicó un video en su canal de YouTube junto al modelo peruano. En las imágenes se ve a ambos hablando de su relación y respondiendo las preguntas de sus seguidores.

¿Perdonarían una infidelidad? Fue una de las interrogantes que les hicieron, a lo que en segundos Guty Carrera respondió: “Yo a ti no”. “Yo a ti, puede ser... Sí, puede ser. Obviamente no, ya me fueron infiel un chingo de veces, tú crees que voy a permitirlo de nuevo”, dijo la mexicana.

A lo que Guty, manifestó: “Yo no te he sido infiel, nunca he sido infiel… Yo no soy tus ex, yo soy diferente y punto."

Agregó: "Aparte, ¿porqué si estoy contigo tengo que sacar la vuelta? ¿Te has visto? Estás completa”

Guty aseguró que la única razón por la que terminaría con su enamorada es porque es demasiado celosa. “Eres muy celosa. Todo el día me atormentas y llamas”, le reclamó.

La pareja también contó que Brenda aun no conoce a la madre de Guty Carrera, Edith Tapia. “No aun no me la presenta, todavía no la conozco, pero él ya conoce a toda mi familia”.

El 28 de julio Guty Carrera compartió la primera imagen con Brenda Zambrano en su cuenta de Instagram confirmando así que sostienen una relación amorosa.