El modelo Guty Carrera se sentó en el tan temido sillón rojo del programa “El Valor de la Verdad” para contar detalles sobre su tormentosa relación junto a la exchica reality Alejandra Baigorria.

Y es que el exchico reality contestó más de 20 interrogantes. La vigésima, precisamente, sobre si había pensado en suicidarse.

“Yo tenía un balcón que daba a la Vía Expresa, estaba en el piso 19. Yo me sentaba en la sala y me daba cuenta que mi vida había terminado y miraba el balcón y pensaba que en mi casa estaban llorando por mi. Yo miraba el sufrimiento que todas las personas de mi alrededor tenían. No salí a la calle por tres meses, mirando todos los días el vacío”, mencionó.

Asimismo, el popular ‘Potro’ menciona que pensó en varias oportunidades terminar con su vida por la reputación que se le había creado.

"Me había quedado sin trabajo, ver todo este movimiento que me acusaba de ser un agresor, y miraba el vacío y decía: ‘¿Por qué no acabo con esto? Es fácil, solo me tiro’”, expresó entre lágrimas.

Cuenta que el motivo por el que no concretó su cometido fue porque pensó en su mamá, la reconocida modelo Edith Tapia.

“La escena de mi mamá viendo mi cuerpo tirado en la Vía Expresa era peor”, refirió. Y luego añadió: “Yo soy inocente. Que pasen 20 años si quieren, pero yo le voy a demostrar a la gente que soy inocente", finalizó.