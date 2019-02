Guty Carrera defiende a Melissa Loza tras detención de su pareja por posesión de drogas (VÍDEO)

Guty Carrera conversó con 'Válgame Dios' sobre el caso de Melissa Loza y la detención de su pareja Juan Diego Álvarez por posesión de drogas. El popular 'potro' indicó que le da todo su respaldo a la 'Diosa', ya que está seguro de que ella no tiene nada que ver en este problema.

LA RESPALDA

"Yo no creo que tenga que ver, ya son las autoridades que tienen que dar un veredicto final, pero yo hablo sobre lo que viví con ella, me parece una persona correcta, con muchos valores, muchos principios, que sabe lo que quiere, y en base de lo que yo conocí, pienso que no tiene por qué estar involucrada en algo así", fue lo primero que dijo.

Incluso, Guty Carrera da fe de que ella no tenía por qué saber en lo que estaba metido su actual novio. "Uno va notando ciertos patrones de conducta, pero a veces no. Imagino que se habrá enamorado de una persona que no terminó de conocer".

Por otro lado, agregó que durante el tiempo que mantuvo una relación con Melissa Loza, notó que llevaba una excelente relación con todo su entorno. "Siempre hubo una relación muy buena (con su familia), la que relación que yo vi siempre fue la mejor, con su mamá se llevaba muy bien (...) A ella le encanta estar con su gente, le encanta estar en Chimbote, ver películas en su casa. Y por ese motivo, vuelvo a reiterar mi apoyo hacia ella", puntualizó.

