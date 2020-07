Todo parece indicar que a Guty Carrera le gusta jugar con su pareja, pero no mide su fuerza, razón por la cual Brenda Zambrano ahora luce un chupetón en su cuello. Esto fue resaltad por sus seguidores quienes le preguntaron si era verdad que el causante de esa zona roja en su cuerpo era el peruano.

“Si traigo un chupete porque este me lo hizo jugando, me mordió. Pero no en una noche de pasión”, dijo Zambrano. Acto seguido Guty le dijo: “Pero también hubo noche de pasión”. Inmediatamente a mexicana le dio a razón al peruano. “Sí hubo, pero se pasó de naco (risas)”. respondió.

Cabe mencionar, que la pareja convive desde hace buen tiempo en México y a través de sus historias muestra que se llevan de maravillas los dos junto con sus mascotas. un perro y dos gatos con quienes conforman una linda familia.