Guty Carrera sobre el polémico caso de Nicola Porcella: "A mí me agarraron del polo y me sacaron"

El modelo Guty Carrera llegó desde México con la finalidad de realizar un piloto para un programa juvenil, del que no dio más detalles. Pero de lo que sí habló fue de Nicola Porcella y la denuncia de Poly Ávila, recordando que 'América TV' no tuvo la misma reacción que con él.

"Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Todos tenemos ese derecho. Pero a mí se me agarró del polo y me hicieron así, me sacaron a la calle y sacaron un comunicado", sostuvo el popular 'Potro'.

"Desde ese momento, jamás volví a ver a nadie, absolutamente a nadie. Yo me quedé sin trabajo, pero no sé quién tiene vara y quién no, y pues si no es así con él, que bueno. Pero tenía entendido que la política de ese canal era que cuando te apartaban por temas legales, te separaban completamente", comentó Guty Carrera, ya que le causó gran sorpresa ver al 'guerrero' al lado de Peter Fajardo y demás integrantes de 'Pro Tv'.

Pese a que la productora ni el canal tuvieron afán en apoyarlo, Guty Carrera aclaró que mantiene una muy buena relación con Peter Fajardo, la productora general y su excompañero Nicola Porcella.

"Me imagino, es una opinión completamente personal, que le están reiterando el apoyo y lo están demostrando a nivel público. Que bueno tener el apoyo de un canal atrás tuyo, yo hubiera querido tener en su momento, pero no lo tuve. Sin embargo, llevo la mejor relación con Mariana, Peter y con Nicola siempre he tenido una buena relación. Nicola fue el único que cuando tuve problemas, puso un poquito el pecho por mí", concluyó.

