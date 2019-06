Guty Carrera y la pregunta que no respondió sobre Alejandra Baigorria en EVDLV│VIDEO

Guty Carrera volvió al Perú para sentarse en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' y respondió 20 preguntas; no obstante, el modelo utilizó el botón rojo para evitar referirse a Alejandra Baigorria.

"¿Sigues amando a Alejandra Baigorria?", preguntó Beto Ortiz a Guty Carrera tras presentar los audios que la 'rubia de Gamarra' reveló años atrás en el mismo programa.

Sin embargo, la madre de Guty Carrera, Edith Tapia tocó el botón rojo y evitó que su hijo responda por el proceso judicial que todavía lleva con Alejandra Baigorria: "Evidentemente hay un tema judicial de por medio y él no puede emitir ninguna palabra sobre la señorita".

De acuerdo al abogado de Guty Carrera, la denuncia de Alejandra Baigorria fue archivada luego que la pericia psicológica indicara que no había indicios de responsabilidad ni la afectación que la modelo manifiesta que sufrió durante su relación con el 'Potro'.

Por su parte, Guty Carrera lamentó no poder responder pero aseguró que no cree correcto que un hombre limite a una mujer: "No es parte de mí y creo que no debería ser parte de ningún hombre (...) siempre lo tuve claro, desde que yo tuve uso de razón gracias a la crianza de mi familia y gracias al ambiente donde yo he crecido y me he desenvuelto, todos nacimos solos y solos nos vamos a ir. Yo no puedo limitar a las demás personas a tomar decisiones y hacer con sus vidas los que ellos quieren".

La pregunta de repuesto fue: "¿Te obligó Melissa a pedirle perdón?".