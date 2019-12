Luego de los ‘dimes y diretes’ por el tema de la infidelidad, el modelo Guty Carrera, se pronunció sobre su expareja Melissa Loza. Sin embargo, indicó que los temas amorosos que tuvo con la modelo, ya no le importan, ya que ahora está viviendo una etapa feliz al lado de su actual novia, la mexicana Brenda Zambrano.

“Yo lo he explicado de todas las formas, hasta con manzanas. No voy a responder lo que ella diga o piense. Yo voy a contestar solo cuando se me mencione”, expresó el también actor.

También comentó que lo que le molesta es que se repita mucho su nombre, cuando él no dice nada al respecto.

“No es que me moleste algo en específico, sino es la repetición de tanto nombramiento, siempre me mencionan, dicen cosas, yo ya dije la verdad. En realidad, supérenlo, a mí me aburre el tema. Me dejó de interesar el 2014”, indicó.

Asimismo, no dudó dirigirse a Melissa y desearle lo mejor por su embarazo.

“La vida de las personas que hoy no pertenecen a mi día a día en realidad no les presto atención, no la estoy siguiendo. Le deseo lo mejor a todo el mundo, estoy feliz con mi vida, que le vaya bien a ella y a todas las personas que han pasado por mi vida”, finalizó el hijo de Edith Tapia.