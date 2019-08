Brenda Zambrano está más enamorada que nunca, y así lo evidenció en su cuenta de Instagram. Tras oficializar su romance con Guty Carrera, la joven compartió unas fotografías junto al hijo de Edith Tapia durante un paseo que realizaron juntos.

En las imágenes, Guty Carrera aparece muy cariño con Brenda Zambrano: se les puede ver dándose un beso, abrazados, caminando juntos de la mano y en miradas cómplices mientras recorren el nevado de Toluca en México.

Sin duda, este momento hizo que la chica reality le dejara un extenso mensaje en el que le dice “te amo” al “Potro” Carrera. “Ojalá un día encuentres a la persona que le sobren las ganas de romperse la madre por ti, de quererte sin pretextos ni excusas, que crea que vales toda la pena y no te suelte ni en tus peores momentos, que te presuma como una joya y sienta que ganó la lotería por tenerte al lado. YO YA LA ENCONTRÉ. Te amo Guty Carrera", escribió Brenda.

¿Qué recibió como respuesta?

Guty Carrera no se quedó atrás y, también, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales. Sin embargo, la respuesta no fue la misma en la misma publicación, ya que el modelo colocó: “Ya no eres lo que siempre quise, ahora eres lo que siempre quiero”.

Lo que sí hizo el modelo fue escribirle debajo de la publicación de Brenda Zambrano, un “te amo vaquera”, pero no en la misma descripción de su post en Instagram.

Durante meses, el intercambio de mensajes en Instagram y otras muestras de cariño hicieron notorio que había algo más que una amistad entre, pero nada era oficial. Sin embargo, decidieron dar un paso más en su relación y mostrarse de manera pública como pareja.