La expareja de Michelle Soifer, Gustavo Rivera, quien fuera negado por ella por bastante tiempo hasta que lo admitió, salió en defensa de Kevin Blow y a través de su cuenta de Instagram opinó sobre lo que le está pasando a la exguerrera.

Guty Rivera se lanzó al hablar, asegurando que lo puede hacer porque ya no trabaja en la televisión. En ese sentido, dijo que su canal “blinda” a Michelle Soifer porque es su artista.

“Sí, Michel ha tenido mucho talento que ahora no tiene, ya no puede cantar. Nadie se quiere colgar de ella, pero ella la está caga***, pero como es la artista del programa no dicen nada, obviamente no les conviene. No es que se quedan callados porque Michel es una dama y razones tiene de hacer sus cosas porque es la única que mantiene a su familia y eso me lo dijo a mí”, contó Guty Rivera.

La expareja de Michelle Soifer se refirió al supuesta infidelidad que habría cometido Michelle Soifer estando con Kevin Blow y recordó que él también fue engañado por ella.

“Me engañó a mí con el Conejo (Rebosio), luego al Erick Sabater con el Kevin Blow y luego a pavo del Blow con Sergio. Son un montón de cosas que están pasando pero la blindan porque es la artista”.

Guty Rivera también vio “El Valor de la Verdad” apoyó a Kevin Blow. “Te creo causa, la firme. Ojalá ganes”, se le escucha decir en el video.