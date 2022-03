La tormenta no pasa para Jessica Newton, luego de ser blanco de críticas por anunciar como ganadoras del ‘Miss Perú La Pre’ a las hijas de Keiko Fujimori, Tomate Barraza y Nílver Huarac. Ahora sigue pasándola mal, pero esta vez por un hackeo.

La empresaria confesó que se encuentra muy preocupada, debido a que intentó ingresar a su Instagram y darse cuenta de que alguien cambió su contraseña, por lo que le fue imposible navegar en esta red social.

“Me han hackeado las cuentas y no contentos con eso, mientras hacemos lo posible por recuperarlo, están llamando algunos de mis contactos, de mis amigos, estos delincuentes en una videollamada y muchos han pensado que me habían hecho algo. Yo estoy bien, por favor no contesten ninguna llamada que venga de mi Instagram porque no lo tengo”, fue lo que comentó Jessica Newton a través del Instagram de Cassandra Sánchez.

