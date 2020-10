Al igual que muchos, Rodrigo González no pudo dejar de opinar sobre el arbitraje de Julio Bascuñán en el partido Perú vs. Brasil.

Al inicio de “Amor y Fuego”, Rodrigo González dijo: “Ha sido una cosa de esas. Pero, ¿tú crees que a alguien que no le importa lo que piense nadie, (lo hace)?. Esto es saber a lo que vas, porque te zurras, no creo que piense: ‘Ay me van a pegar’”.

Julio Bascuñán fue de los últimos en salir del Estadio Nacional y Rodrigo González opinó al respecto. “Ya sabes lo que se te viene cuando has hecho tremenda desvergüenza. Hay que tener poca vergüenza para hacer eso y todavía está en suelo patrio”. Añadió para luego lanzar una risa.

“Esta claro que él fue con una misión y ya”, agregó Rodrigo González, mientras Gigi Mitre se mostró sumamente indignada. “Me da cólera, cómo nos van a poner un arbitro chileno si vamos a jugar con Chile en Noviembre. El Perú ha jugado bien”.

