Yahaira Plasencia también le dio cinco minutos de entrevista al programa “En Exclusiva” donde además de confirmar el fin de su relación con Jefferson Farfán, habló sobre los “arreglitos” que se ha hecho.

“Me la traigo y con todas las cremas. Lo que sí me he puesto es ácido hialuronico en la nariz y en los labios y nada más. No es como se ven en mis historias de Instagram”, dijo “La Patrona”.

“Nunca tanto, como ¿Así? (Jefferson Farfán)”, respondió la reportera de “En Exclusiva”, quien durante la entrevista le mostró la foto de “La Foquita”, generando la carcajada de la salsera.

Sobre sus últimas sexys fotos, Yahaira Plasencia aseguró que nadie la cela. “Hay que vender el producto. No me celan. Tenía hambre, gracias por el chocolate. Él (Jefferson Farfán) sabe que le deseo lo mejor, a su familia la quiero mucho”.

“Le deseo lo mejor a él que siga en sus cosas. Yo estoy proyectada en mis cosas. Estoy tranquila, contenta, estoy bien. Estoy soltera”, acotó Yahaira Plasencia.

