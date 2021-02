Hayimi sorprendió a propios y extraños al confirmar que fue el guía espiritual del expresidente, Martín Vizcarra. El vidente habló en exclusiva para una radio local.

El adivino reveló que visitaba constantemente al exmandatario en Palacio de Gobierno.

“Yo soy un guía espiritual. A mí me llaman muchos artistas y políticos. Y como guía espiritual, no lo voy a negar, sí he ido a ver al presidente, Martín Vizcarra, como cualquier persona”, declaró en radio Exitosa.

“Me preguntaba muchas cosas. Hablamos de todo. Es muy ameno. Pienso dar solo esta declaración acá. Nunca me he favorecido en nada, ni el gobierno me pagó nada. Nunca le pedí un favor político”, agregó.

En ese sentido, el popular guía esotérico negó tajantemente haber recibido recibido la vacuna Sinopharm contra el coronavirus y que le hayan ofrecido inmunizarlo, debido a su cercanía con el entonces funcionario más importante del país.

“Yo no tuve nada que ver en las decisiones políticas que él pudo haber realizado. En una oportunidad, hicimos el caso de su mamá y su papá (ambos fallecidos) (…). Jamás lo inducía para que esas decisiones. Simplemente era un guía espiritual”, acotó.

Asimismo, Hayimi, confesó que le realizo baños de florecimiento por fin de año en las instalaciones de Palacio de Gobierno.

