Héctor Becerril responde a César Ritter por examen toxicológico: "que no se quiera pasar de vivo" | VÍDEO

César Ritter publicó esta mañana una prueba toxicológica luego que el congresista Héctor Becerril cuestionara si consume drogas en Twitter. Es así que el actor subió la fotografía de su examen de orina donde daba negativo a drogas.

Pese a la respuesta del actor, el congresista lo ha retado a ir mañana para realizarse un examen de cabello para conocer a fondo si es consumidor. "Yo dije para hacernos el examen los dos. Él se ha ido tempranito a hacerse un examen de orina, ahí no se van a demostrar los metabolitos de la cocaína por que se metaboliza rápido, yo a él lo he retado a hacernos un examen de cabello", comentó el legislador.

Señaló que prefiere la prueba de pelo porque ahí, según el mandatario, la cocaína se almacena 3 años como mínimo. "No sé por qué temor tiene él, ha corrido tempranito, ya acá está mi análisis y encima ha puesto: 'ya lo dejo ahí'", señaló.

Del mismo modo, señaló que está coordinando con el laboratorio y que temprano él estará para un tratamiento capilar, no examen de orina que es algo que en dos o tres días. "Si él no es un consumidor entonces tiene que venir, si no va ya la población sacara sus conclusiones. Que no se quiera pasar de vivo", comentó.