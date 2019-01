​Hermana de Antonio Pavón asegura que Sheyla Rojas echó a su mamá de su casa (VIDEO)

Antonio Pavón hace unos días apareció en TV para acusar a su expareja Sheyla Rojas de no permitirle ver a su hijo Antoñito. Tras esto, su hermana Alicia llegó a Lima desde España para hacer fuertes revelaciones contra la ex chica reality.

Alicia Pavón se presentó en el programa Magaly TV, la firme y dio a conocer si esta conducta es usual en la conductora de televisión: "Esto es habitual en ella cuando algo para su imagen pública no es beneficioso", sostuvo y explicó: "Por ejemplo, Antonio (Pavón) está con Antoñito, deja todo para ir a Filadelfia mientras que Sheyla Rojas prepara su matrimonio".

Después de ello, la hermana de Antonio Pavón arremetió contra Sheyla Rojas: "Y su imagen en los selfies, el Instagram, los videos, las stories, que está con el niño 10 minutos, nada más".

SOBRE LA MADRE DE SHEYLA ROJAS

Poco después, Magaly Medina preguntó por qué la mamá de Sheyla Rojas no está al lado de Antoñito, a lo que la hermana de Antonio Pavón respondió lo siguiente: "Porque no se hablan".

Alicia Pavón dio más detalles de lo que habría ocurrido: "Quiero que la gente entienda que yo no estoy en contra de nada, yo vengo a defender la injusticia de mi casa, y no me puedes pedir respeto y decir que vas a respetar a tu hijo y a tu familia con este tema, cuando el respeto a tu hijo se lo debes de dar estando donde tienes que estar, el respeto a tu mamá se lo tienes que dar sin echarla de tu casa como lo has hecho porque ella ha venido a nuestra casa llorando diciendo que la has echado de la tuya", declaró en el programa de TV.

Junto a ella, la hermana de Antonio Pavón reveló qué habría dicho la madre de la exguerrera: "Si por la mamá de Sheyla fuese, el niño viviría con mi hermano Antonio, porque la mamá de Sheyla le ha pedido a mi hermano Antonio que por favor el niño viva con él, que con él está mucho mejor".

OJO CON ESTO:

Antonio Pavón afirma que cuando operaban a su hijo, Sheyla Rojas estaba trabajando (VIDEO)

Sheyla Rojas y su respuesta a por qué no deja que Antonio Pavón vea a su hijo

Antonio Pavón acusa a Sheyla Rojas de no dejar que vea a su hijo

Sheyla Rojas se pronuncia sobre tesis que analizó su reconciliación con Antonio Pavón en Combate

HAY MÁS...