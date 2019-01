Hermana de Antonio Pavón a Sheyla Rojas: "mentirosa, esas operaciones las cubre el Estado"

Alicia Pavón Galán, hermana de Antonio Pavón, arremetió contra Sheyla Rojas y afirmó que es una "mentirosa y desagradecida" por decir que ella pagó el viaje y todos los gastos de su hijo en Estados Unidos, el cual realizó con su papá, ya que esto no sería verdad.

Según dijo la hermana de Antonio Pavón, las operaciones del menor no son pagadas porque las cubre el Estado.

Respecto al viaje a Estados Unidos, Alicia Pavón indicó que Sheyla Rojas solo pagó los pasajes de avión del niño y de Antonio Pavón, pero no puso dinero para la estadía de ambos durante dos meses y medio.

"Dices que tú pagas los viajes, los tratamientos, que pagas las cirugías (mira si eres mala, cínica, mentirosa y desagradecida, que esas operaciones las cubre el Estado porque su papá, y su abuela materna, que no tú, se reunió con distintas clínicas y distintos médicos para que revisaran el caso del bebé y le dieran el apto. Y tienes la cara dura de decir que lo pagas tú. ¿Y tú pagas todos los gastos cuando el niño viaja a EEUU? Pues demuéstralo porque yo tengo cómo demostrar cuáles fueron los gastos, no solo en este viaje, gastos que cubre mi hermano y en este último también aportó mi mamá durante los dos meses y medio de su estadía alló (A diferencia de la tuya que mi hermano, no tu sino él, le daba dinero siempre)", explicó.

"Lo único que pagaste fue los dos pasajes de avión de 750 dólares cada uno a Philadelphia... podría seguir con el tema del dinero pero me parece ridículo", agregó.

"DEMUÉSTRALO"

En otro momento, Alicia Pavón señaló que Sheyla Rojas no compraba la leche que el pediatra le había pedido para el niño porque era muy cara: "¿Dices que tú mantienes al niño, no? ¿Que mi hermano no te ha pasado dinero, no? ¡Demuéstralo mentirosa, porque yo tengo como demostrar que es incierto! ¿Que te sacas la mugre trabajando por él, verdad? Para su educación, su alimentación... porque le recuerdo Sra. sin memoria, que aparte de la manutención que te daba (que fue la que acordasteis ambos dos), cada vez que íbamos a la casa a ver el niño (que siempre ha sido casi a diario) hacíamos la compra en el supermercado, de alimentos, leche, pañales, etc".

"Quieres que te recuerde señora sin memoria, que no comprabas la leche que te recomendó el pediatra porque decías que costaba mucho dinero. ¡Esa misma leche que su papá le compraba en cajas indignado de que hicieras ese tipo de comentarios!", escribió la hermana de Antonio Pavón, quien no dudó en llamar "mitómana" a Sheyla Rojas.

MIRA LA PUBLICACIÓN DE ALICIA PAVÓN EN INSTAGRAM

OJO CON ESTO:

Hermana de Antonio Pavón muestra audio donde acusan a Sheyla Rojas de dejar a su hijo enfermo



"Quien pagó los gastos fui yo", afirma Sheyla Rojas sobre su ausencia en operación de su hijo

Sheyla Rojas habla por primera vez: "jamás permitiría que no vea a su papá porque él es feliz"

Antonio Pavón se conmueve al ver imágenes junto a Sheyla Rojas: "Hacíamos una pareja muy bonita"

HAY MÁS...